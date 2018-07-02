08:51 02.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ

На оккупированной части Донбасса первого июля, пророссийские боевики 25 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, без пострадавших.

На Донбассе за минувшие сутки боевики 25 раз открывали огонь по позициям ВСУ

По информации пресс-центра штаба Операции объединенных сил, ситуация в районе проведения операции оставалась контролируемой.

Российские оккупационные войска, пренебрегая решением Трехсторонней контактной группы по установлению так называемого "хлебного перемирия", проявляли невысокую активность практически по всей линии соприкосновения.

В свою очередь в Луганском направлении неспокойно было в районе населенных пунктов Счастье, Новоалександровки, Крымское, где враг применял гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А украинских защитников Троицкого боевики провоцировали выстрелами из 82-мм миномета.

В штабе добавили, что на Горловском направлении незаконные вооруженные формирования развернули боевые действия в районе населенного пункта Луганское, где открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Лишь на Донецком направлении на протяжении прошлых суток было тихо.

Однако неспокойная ситуация наблюдалась в Мариупольском направлении в районе населенных пунктов Водяное, Гнутово и Широкино. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Луганскую область из Франции поступила гуманитарная помощь. Отмечается, что в рамках стратегической инициативы состоялась операция "Помощь Восток", первая отгрузка несколько десятков тонн гумпомощи.


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