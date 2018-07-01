Во Франции сбежал особо опасный преступник

Сообщается, что трое вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет, предоставленный, вероятно, членами банды, во главе которой стоит Редуан.

Стоит отметить, что тюрьма, из которой был совершен побег, располагается в городе Рео (департамент Сена и Марна), примерно в 45 километрах от Парижа. Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников,и, угрожая им физической расправой, выбрался из тюрьмы на автомобиле. Тогда он скрывался от полиции 6 недель.

Биография Редуана с самого детства была связана с гангстерами. Он сын иммигранта, выходца из Алжира. Мужчина еще в 1990-х годах возглавлял банду, занимавшуюся вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998-м, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 лет вышел досрочно. В тюрьму он вернулся за нарушение условий освобождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей.