18:43 01.07.2018 | Общество | Новости
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Во Франции сбежал особо опасный преступник

В департаменте Сена и Марна к югу от Парижа из тюрьмы сбежал головорез и грабитель Редуан Фаиди, который отбывал пожизненное заключение. Об этом передает Le Figaro.

Во Франции сбежал особо опасный преступник

Сообщается, что трое вооруженных мужчин под стенами тюрьмы отвлекали внимание охранников, пока Редуан Фаиди садился в вертолет, предоставленный, вероятно, членами банды, во главе которой стоит Редуан. 

Стоит отметить, что тюрьма, из которой был совершен побег, располагается в городе Рео (департамент Сена и Марна), примерно в 45 километрах от Парижа. Фаиди уже ранее бежал из тюрьмы. В 2013 году он взял в заложники четырех тюремных охранников,и, угрожая им физической расправой, выбрался из тюрьмы на автомобиле. Тогда он скрывался от полиции 6 недель.

Биография Редуана с самого детства была связана с гангстерами. Он сын иммигранта, выходца из Алжира. Мужчина еще в 1990-х годах возглавлял банду, занимавшуюся вооруженными ограблениями, кражами драгоценностей и вымогательством. Впервые был осужден в 1998-м, получил 30 лет тюрьмы, а через 10 лет вышел досрочно. В тюрьму он вернулся за нарушение условий освобождения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во французской столице неизвестный мужчина взял в заложники двух человек. В настоящее время в Париже начата спецоперация по задержанию злоумышленника и освобождению не в чем невинных людей. 


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