10:39 01.07.2018 | Общество | Новости
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Украина и США проведут плановые военные учение на море

С 2 июля на Черном море пройдут украинско-американские морские учения "Си Бриз - 2018". Об этом во время торжеств, посвященных Дню Военно-Морских Сил ВСУ заявил министр обороны Степан Полторак.

Украина и США проведут плановые военные учение на море

Так, в ходе маневров военно-морских сил будут принимать участие более трех десятков американских кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих. В этом году наставники подготовили для участников учений особенный вид тренировок. 

Исполнители (корабельный состав, морская пехота, авиация) до последнего момента не знали о "угрозе" во время боевой операции. В этом году решили большее внимание уделить морским операциям из-за усилившегося присутствия российских ВМС в Балтийском и Черном морях.

"Учения станут экзаменом на способность Морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением", - отметил Полторак. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", с четвертого июня 2018 года в Балтийском море стартуют международные учения Baltops, в которых возьмут участие 43 корабля, 60 самолетов, пять тыс. военных из 22 стран. Они будут проходить до 15 июня 2018 года. 


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