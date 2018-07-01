Украина и США проведут плановые военные учение на море

Так, в ходе маневров военно-морских сил будут принимать участие более трех десятков американских кораблей, катеров, авиационная техника и примерно полторы тысячи военнослужащих. В этом году наставники подготовили для участников учений особенный вид тренировок.

Исполнители (корабельный состав, морская пехота, авиация) до последнего момента не знали о "угрозе" во время боевой операции. В этом году решили большее внимание уделить морским операциям из-за усилившегося присутствия российских ВМС в Балтийском и Черном морях.

"Учения станут экзаменом на способность Морского командования на совместимость с лучшими флотами мира и способность управлять многонациональным соединением", - отметил Полторак.

Как сообщалось в "УРА-Информ", с четвертого июня 2018 года в Балтийском море стартуют международные учения Baltops, в которых возьмут участие 43 корабля, 60 самолетов, пять тыс. военных из 22 стран. Они будут проходить до 15 июня 2018 года.