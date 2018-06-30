18:24 30.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине до конца 2018 года каждый гражданин получит доступ к 4G интернету

Сегодня, 30 июня, в Украине официально вступило в силу решение НКРСИ относительно высвобождения необходимых мобильным операторам радиочастот для связи четвертого поколения 4G-интернета.

В Украине до конца 2018 года каждый гражданин получит доступ к 4G интернету

Об этом передает пресс-служба НКРСИ.

Сообщается, что ЧАО "Киевстар", ЧАО "ВФ Украина", ООО "Лайфселл" уже начали предоставлять своим клиентам возможность воспользоваться новой услугой. 

С 1 июня 2018 года мобильные операторы обязаны обеспечить всех украинцев возможностью пользоваться высокоскоростным интернетом:

- в течение 12 месяцев (то есть до июля 2019 года) не менее 90 процентов населения каждого областного центра Украины;

- в течение 42 месяцев (то есть до декабря 2021 года) не менее 90 процентов населения каждого населенного пункта с населением более 10 тысяч человек.

Напомним, что с 30 марта, по всей Украине запустят новую мобильную связь 4G. Во время торгов за лицензии на 4G в Украине по частоте в основном диапазоне - 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц - три мобильные оператора предложили за все лоты 5,434 млрд гривен. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", всего за неделю работы новой сети 4G ею воспользовались более одного миллиона украинцев. 


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