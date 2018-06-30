В Австрии официально разрешили регистрировать "третий пол"

Сообщается, что специальным судебным решением было утверждено постановление о том, что власть должна разрешать гражданам в официальных документах. В профильном пункте документа указано, что к такой категории населения относятся граждане, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной.

Таким образом, государственный суд удовлетворил иск мужчины, который хотел обозначить себя в документах как интерсексуал, однако ему отказали в такой функции. В ходе долгого судебного разбирательства мужчину все-таки удалось добиться введения пункта половой идентификации на национальном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Европейском Совете одобрили стратегию развития проектов гендерного равенства. Главной целью проекта является процесс ликвидации всех препятствий на пути достижение гендерного равенства внутри самого Органа, его членов, а также предоставление всех возможностей женщинам для исполнения обязанностей на руководящих должностях.