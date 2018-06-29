Пограничники перекрыли контрабанду табачных изделий в Венгрию – ФОТО

Отмечается, что злоумышленники пытались переправить в соседнюю Венгрию 24 ящика табачных изделий по реке Тиса.

Так, в ходе патрулирования пограничный наряд заметил группу лиц, которые выгружали из автомобиля "УАЗ" пакеты, обернутые в черный полиэтилен.

В ходе обыска стало известно, что кроме транспортного средства с сигаретами обнаружили также и резиновую лодку с электродвигателем и устройство для преодоления контрольно-следовой полосы. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастных к контрабанде лиц.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Луганской области в районе операции Объединенных сил пограничникам пришлось применить оружие для задержания двух нарушителей на автомобиле. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы. Пограничниками в поселке Нижнебараниковка был замечен автомобиль без регистрационных номеров в направлении границы с Россией.