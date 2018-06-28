С июля в Украине вступит в силу очередной этап медреформы

Докторам, которые подписали договор с Национальной службой здоровья, государство начинает по-новому платить зарплату. Теперь врачам и медсестрам зарплата будет начисляется от 370 гривен в год за каждого задекларированного пациента.

Пациенты, не заключившие договор, тоже получат медпомощь, но за них государство уплатит меньше - 240 гривен в год.

Как разъяснили в Министерстве здравоохранения, до конца текущего года будут действовать два способа оплаты труда в медучреждениях, руководство которых заключило договор с НСЗУ: по базовому тарифу 370 гривен с умножением на возрастные коэффициенты от 1,5 до четырех за каждого "договорника" и по 240 гривен за пациента, официально проживающего на территории, закрепленной за медучреждением, если он не заключил договор, независимо от того, будет он лечиться или нет.

При этом для медструктур, которые пока не перешли на новые условия финансирования, зарплата будет платится по штатному расписанию, но они будут меньше, чем у тех врачей, кто работает по-новому, - пояснили в министерстве, добавив, что сейчас примерно 25% пациентов уже заключили договора, тогда как, например, в Польше в первый год медреформы таких было всего 10%.

Напомним, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что врачи смогут зарабатывать до 100 тысяч гривен в месяц.

Как сообщал УРА-Информ, 2 апреля в Украине стартовала медреформа.