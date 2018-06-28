Красный Крест отправил 274 тонны гумпомощи для жителей "ДНР"

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, сегодня через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовали грузовые машин со строительными материалами, гигиеническими и продуктовыми наборами общим весом более 274 тонн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 21 июня Красный Крест направил более 150 тонн гуманитарных грузов на Донбасс. Тогда 10 грузовых автомобилей перевозили продуктовые наборы, товары медицинского назначения и арматуру.