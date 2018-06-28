18:15 28.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

В четверг, 28 июня, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил боевики в очередной раз сорвали разведение сил и средств в Станице Луганской.

Боевики снова сорвали разведение сил в Станице Луганской

Накануне, около полуночи, на участке разведения №1 противник обстрелял из стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на сообщение Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации, обстрел боевики вели с горы Князь Игорь, расположеной на временно неподконтрольной территории правительству Украины.

Об этом украинская сторона проинформировала специальную миссию ОБСЕ. Украинская сторона отмечает, что боевики систематически осуществляют провокационные обстрелы в районе Станицы Луганской и не собираются оставлять свои позиции.

Предыдущий обстрел позиций ВСУ в этом населенном пункте был задокументирован СММ ОБСЕ 21 июня текущего года, - указано в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режим тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года.


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