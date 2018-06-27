08:59 27.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения

За прошедшие сутки вторник, 26 июня, противник в районе проведения операции Объединенных сил 30 раз нарушали режим прекращения огня.

Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения

При этом 11 раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенной Минскими договоренностями оружия.

Так на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитниках Новотошковское противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, майорских и Орехово.

На Донецком направлении противник применил под Марьинкой 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовка Вторая и Песков.

На Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, трех боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, российские наемные войска во вторник с семи часов утра и до шести часов вечера пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил.


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