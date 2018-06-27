Во вторник на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения

При этом 11 раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером боевики активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках противник вел огонь из БМП и запрещенной Минскими договоренностями оружия.

Так на Луганском направлении горячее всего было в районе населенного пункта Крымское. Там противник вел огонь по нашим позициям из 120-мм и 82-мм минометов, БМП, гранатометов и стрелкового оружия. А по защитниках Новотошковское противник применил артиллерийские системы калибром 122 мм. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Зайцево, Южное, Троицкое, Екатериновка, майорских и Орехово.

На Донецком направлении противник применил под Марьинкой 82-мм миномет, подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Также там зафиксирована работа снайпера. Под прицельным огнем находились также защитники Авдеевки, Новоселовка Вторая и Песков.

На Мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал наши позиции в районе населенных пунктов Лебединский, Водяное, Гнутово, Пищевик, Широкино и Старогнатовка.

По данным разведки, трех боевиков уничтожены, пятеро ранены.

Напомним, российские наемные войска во вторник с семи часов утра и до шести часов вечера пять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил.