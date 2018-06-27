21:15 27.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В среду на Донбассе трое бойцов погибли, один был ранен

В среду, 27 июня, начиная с семи часов утра и до шести часов вечера боевики продолжали провоцировать украинские войска на Донбассе.

В среду на Донбассе трое бойцов погибли, один был ранен

Всего сегодня противник 12 раз нарушив режим прекращения огня. В результате боевых действий трое бойцов Вооруженных сил Украины погибли и один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, сегодня на Мариупольском направлении бои шли в районе населенного пункта Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие.

На Луганском направлении неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где позиции Вооруженных сил Украины боевики обстреливали из 82-мм миномета.

На Донецком направлении боевики вели беспокоящий огонь по украинским позициям у Марьинки из стрелкового оружия.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять, - заверили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки вторник, 26 июня, противник в районе проведения операции Объединенных сил 30 раз нарушали режим прекращения огня. При этом 11 раз боевики применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.


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