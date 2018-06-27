В Минске договорились о соблюдению перемирия с 1 июля, - Сайдик

Украина и представители боевиков в среду, 27 июня, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске подтвердили приверженность перемирию с 1 июля.
Трехсторонняя контактная группа приняла заявление в связи с началом уборки урожая. При участии отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждена приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени.
Об этом, после встерчм заявил журналистам специальный представитель ОБСЕ в Минске Мартин Сайдик.
По его словам, участники стороны конфликта также подтвердили свою общую и твердую приверженность полному выполнению минских соглашений.
Я исхожу из того, что стороны уже довели это решение до соответствующих высших структур, - пояснил Сайдик, заверив, что к нарушителям перемирия будут приниматься "меры дисциплинарного наказания".
Речь идет о принятии и соблюдении соответствующих приказов о прекращении огня, эффективном применении дисциплинарного наказания в случае нарушения режима прекращения огня, отказе от наступательных действий, разведывательных операций и применении огня, включая ответный, - сказал он, добавив, что строго запрещается ведение огня как в сторону, так и со стороны населенных пунктов, применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Минске состоялась очередная встреча по Донбассу.