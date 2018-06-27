Одесский суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Соответствующее решение суд принял на заседании. При этом прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей.

В свою очередь защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога.

Вчера же на заседании были допрошены потерпевшие во время пожара дети. Они утверждали, что в "Виктории" инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода в комнатах и в душе билась током.

Кроме того, по их словам, в некоторых комнатах заедали замки.

Напомним, 6 июня Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятие ареста с части детского лагеря "Виктория". Как сообщал УРА-Информ, в мае суд отказал в отводе председательствующего судьи в головном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".