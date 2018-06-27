10:32 27.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Одесский суд продлил арест директору лагеря "Виктория"

Киевский районный суд города Одессы во вторник, 26 июня, продлил арест бывшему директору детского лагеря "Виктория" Петрос Саркисяну еще на два месяца.

Одесский суд продлил арест директору лагеря

Соответствующее решение суд принял на заседании. При этом прокуратура ходатайствовала о продлении срока содержания под стражей.

В свою очередь защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Судья принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, до 26 августа, без права внесения залога.

Вчера же на заседании были допрошены потерпевшие во время пожара дети. Они утверждали, что в "Виктории" инструктаж по противопожарной безопасности с ними не проводили, а водопроводная вода в комнатах и в душе билась током.

Кроме того, по их словам, в некоторых комнатах заедали замки.

Напомним, 6 июня Киевский районный суд Одессы отклонил ходатайство департамента образования и науки горсовета Одессы о снятие ареста с части детского лагеря "Виктория". Как сообщал УРА-Информ, в мае суд отказал в отводе председательствующего судьи в головном производстве по обвинению директора детского лагеря "Виктория".


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