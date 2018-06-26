09:32 26.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

На юге, в центре и на севере Украины в течение ближайших нескольких дней сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Как сказано в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, опубликованном во вторник, 26 июня, сегодня и завтра в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областей будет преобладать чрезвычайная, пятого класса, пожарная опасность.

При этом в Киевской области в районе Мироновки, Борисполя, Яготина и Фастова такая ситуация сохранится до 28 июня.

В то же время 27-28 июня в районе Чернобыльской зоны будет преобладать высокая, четвертого класса, пожарная опасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, погода в Украине во вторник, 26 июня, будет теплой и солнечной почти по всей территории. Вместе с тем в западных регионах еще будет прохладно, там следует ожидать дожди, которые распространятся на Житомирщину и Винницкую область. И еще немного дождей будет в районе Приазовья. Ветер восточный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха постепенно будет повышаться после похолодания, поэтому в течение дня по всей территории Украины термометры достигнут отметки в 24-27 градусов тепла.


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