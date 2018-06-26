Контрабанда под крылом Гройсмана: с чем связана истерика в Кабмине?

В этот момент Продан провел ряд встреч с крупнейшими импортерами и экспортерами (в том числе, и орехов) и контрабандистами, во время которых открыто обсуждались и согласовывались таксы и размеры платежей. Схемы вот-вот должны была заработать на полную...

Однако, в процесс вмешалось Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины (ГУ "К" СБУ), которое, в случае получения оперативной информации о возможных нарушениях закона, начинало направлять должностным лицам таможенных органов требования по переосвидетельствованию грузов. К переосвидетельствованию оформленных грузов в обязательном порядке привлекались сотрудники ГУ "К" СБУ, а следствием таких переосвидетельствований была доплата в бюджет в значительных размерах и составление должностными лицами таможенных органов протоколов о нарушении таможенных правил.

Соответственно, после завершения очередного "отчетного" периода, премьер Владимир Гройсман поставил Мирославу Продану закономерный вопрос о мизерном (по мнению премьера) размере "черной кассы", на что и.о. председателя ГФС Украины ответил, что не может нормально наладить работу, поскольку в дело постоянно вмешивается ГУ "К" СБУ.

Тогда премьер-министр Украины постановлением Кабмина в феврале 2018 запрещает правоохранительным органам вмешиваться в работу таможни. Это подавалось в СМИ как очередная победа над коррупцией, но последствия такого решения не заставили себя ждать. По состоянию на июнь 2018 поступления в бюджет по линии таможенных сборов и платежей падают в разы. И это не удивительно, ведь пропорционально растет "черная касса". Однако, дыра в бюджете растет, и за эту дыру несет прямую ответственность премьер-министр Украины. Вот он и решает обвинить во всем правоохранителей, которые, как оказалось, по его словам, не дают работать ни таможенникам, ни бизнесу, несмотря на то, что сам 5 месяцев назад отстранил их от контроля за таможенным оформлением грузов.

Одной из основных причин, которые заставили премьер-министра Владимира Гройсмана начать на заседании правительства "беспрецедентную" борьбу с "давлением" правоохранителей на импортеров и должностных лиц таможни, стали следующие события.

Во время пребывания 8-10 июня 2018 на фестивале в Тульчине Винницкой области, главе правительства стало известно о том, что сотрудники ГУ "К" СБУ, осуществляя сопровождение уголовного производства, начатого еще в июле 2017 года, вышли на преступную организацию, в которую входили должностные лица Винницкой таможни ГФС Украины Валентин Калашников, Игорь Путишин и Юрий Мацибора.

И действительно, 18 июня 2018 следователи направили материалы уголовного производства в Винницкий городской суд по обвинению лиц в получении взятки.

В ходе документирования преступной деятельности группы из Винницкой таможни сотрудники ГУ "К" СБУ, по результатам проведения следственных и оперативных мероприятий, выявляют преступную деятельность высших должностных лиц фискальной службы в Винницкой области – начальника ГУ ГФС в Винницкой области Руслана Осмоловского, который тесно связан с и.о. главы ГФС Украины Мирославом Проданом и лично хорошо знаком с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и первого заместителя начальника ГУ ГФС в Винницкой области-начальника налоговой милиции Виктора Сирватка, которого тоже связывают тесные взаимоотношения с Проданом и Гройсманом.

На основании собранной доказательной базы и проводимой на ее основе экономической экспертизы было установлено нанесение экономического ущерба государственному бюджету при участии названных чиновников ГФС Украины в размере 305 млн. грн. Кроме того, собранные в ходе негласных следственных розыскных действий материалы подтвердили выводы указанной экспертизы, с четким определением иерархической структуры организованной преступной группы, в которую входят более 10 человек, во главе с местным бизнесменом Иваном Немировским, который тесно коммуницирует с начальником ГУ ГФС в Винницкой области Русланом Осмоловским и с и.о. главы ГФС Украины Мирославом Проданом.

18 июня 2018года по этому поводу прошло большое совещание силовиков, на котором обсудили возможность объявления подозрений и задержания участников ОПГ, в том числе и руководства ГУ ГФС в Винницкой области, о чем стало известно премьер-министру Украины Гройсману.

Это молниеносно спровоцировало его новое заявление и появление целого "плана" борьбы с контрабандой и теневыми схемами на таможне. 20 июня 2018 премьер-министр на заседании правительства представил свой новый "план" и отметил, что "лидирующая роль принадлежит МВД, ГФС и Национальной полиции".

Однако и здесь премьеру Владимиру Гройсману не повезло. Не успел он 20 июня утвердить свой новый план борьбы с контрабандой и провести 21 июня селекторное совещание по вопросам его реализации, как один из участников этого совещания и протеже Гройсмана и Продана – начальник Волынской таможни Виктор Кривицкий в очередной раз попал в поле зрения правоохранителей.

То ли так совпало, то ли руководство Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины в лице Павла Демчины просто решило указать на то, что все усилия премьер-министра доказать серьезность своих усилий в борьбе с контрабандой – просто игра на публику, но в течение нескольких часов после завершения Гройсманом селекторного совещания по усилению борьбы с контрабандой сотрудники ГУ "К" СБУ задержали после выезда из таможенного поста "Ягодин" Волынской таможни ГФС огромную партию контрабанды.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который, по документам, вез строительные сборные конструкции из черных металлов, с задекларированной стоимостью 36 000 гривен. Во время проверки оперативники спецслужбы обнаружили в грузовике автомобильные запчасти общей стоимостью почти двести тысяч долларов США. Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет, составляют примерно сорок тысяч долларов.

Служба безопасности Украины не видит в действиях должностных лиц международного пункта "Ягодин" Волынской таможни, которые пропустили этот грузовик, признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

По информации от информированного источника на Волынской таможне, указание о пропуске этого груза по поддельным документам и со значительным занижением таможенной стоимости груза отдал лично начальник Волынской таможни ГФС Виктор Кривицкий.

Можно было бы сказать о том, что и.о. главы ГФС Украины Мирослав Продан или премьер-министр Украины Владимир Гройсман не могут отвечать за действия начальника каждой таможни, даже если все знают об их близких отношениях. Однако, тот факт, что чиновник, который после громких публичных призывов премьер-министра Украины побороть контрабанду, сразу после завершения селекторного совещания по усилению противодействия этому явлению, принимает преступное решение и отдает незаконный приказ о пропуске огромной партии контрабанды и до сих пор остается на работе, от которой его даже не отстраняют, говорит сам за себя, и четко свидетельствует о покровительстве контрабанде на самой верхушке правительственной вертикали.

Источник: Антикор