06:30 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник в Украине будет прохладно, небольшие дожди с грозами ожидаются на западе страны

В понедельник, 25 июня, погоду Украины будет определять прохладный воздух атлантического происхождения.

В понедельник в Украине будет прохладно, небольшие дожди с грозами ожидаются на западе страны

В большинстве областей осадков синоптик не ожидают. Только в западной части страны местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер северный с переходом на юго-западный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем не поднимется выше 13-18 градусов.

В Киеве сегодня небо будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Однако дождя синоптик не обещают. Температура воздуха ночью составит 8-10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

На западе Украины местами небольшой дождь, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов тепла. Днем будет от 17 до 24 теплых градуса.

На севере страны сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов тепла. Днем будет от 19 до 24 теплых градуса.

В центре Украины в понедельник сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 6-13 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до 19-24 градуса, а в Кировоградской и Днепропетровской областях до 20-26 градусов.

На востоке Украины сегодня будет сухая и жаркая погода. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

На юге страны в понедельник сухо и жарко. Ночью температура воздуха не опустится ниже 9-16 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-28 градусов.

В Крыму в понедельник также сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 10-15 теплых градусов. Днем будет от 22 до 27 градусов со знаком плюс.

Народный прогноз: 25 июня отмечается день памяти преподобных Петра Афонского и Онуфрия Великого. В народе этот день часто называли Петр Поворот, так как с Петра Афонского солнце на зиму, а лето на жары поворачивает. В прежние времена принято было сеять в этот день до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда - черное (гречку). Исполнение этого правила гарантировало удачу. В этот день выпадают большие росы. Наши предки приметили, если дождь идет маленькими каплями - будет идти долго.


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