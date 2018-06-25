13:59 25.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы ко дню Конституции получили мини-каникулы

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня и является официальным выходным днем.

Украинцы ко дню Конституции получили мини-каникулы

В этом году праздник выпадает на четверг и Кабинет министров Украины принял решение поставить выходным днем 29 июня, который украинцы уже отработали в субботу 23 июня. Таким образом, некоторые украинцы смогут отдохнуть четыре дня подряд - с 28 июня по 1 июля включительно.

В 1996 году Верховная Рада Украины после многомесячных дебатов приняла Конституцию Украины - Основной Закон страны, заменяющий Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики 1978 года.

Напомним, в этом году Украина отмечает 22 годовщину Конституции независимой Украины, первую редакцию которой утвердили 28 июня 1996. Конституция излагает главные основы функционирования экономики, права и политики в суверенной стране. В этом документе закреплены принципы территориальной целостности и суверенитета государства.

Как сообщал УРА-Информ, Кабинет Министров утвердил план мероприятий празднования 22-й годовщины Конституции.


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