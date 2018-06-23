Прогноз погоды в Украине - в столице сегодня ожидаются дожди с грозами

В западных областях пройдут дожди, температура воздуха днем прогреется до 19-20 градусов тепла. В Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях местами пройдет град, скорость ветра может достигать 19-24 км\час.

В центральной части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях столбики термометров опустятся до отметки в 18-19 градусов тепла, местами стоит ожидать существенного выпадения осадков.

В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха будет колебаться в пределах 19-22 градусов выше нуля. На юге существенного понижения температурного уровня не предвидится.

С утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Мелкий дождь будет идти все время. Во второй половине дня он усилится и не успокоится до самого вечера

Как сообщалось в "УРА-Информ", по всей Украины на выходные ожидаются грозы и сильные ливни, шквалы ветра могут достигать 17-22 метров на секунду. При этом в отдельных районах пройдут сильные ливни.