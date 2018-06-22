У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за границей

Об этом пишет немецкое издание Deutsche Welle.

Как выяснили представители СМИ, в Бад-Хомбург, под Франкцуртом-на-Майне, дочь политика Анна Жебривская является исполнительным директором компании "Vital Pharma GmbH". В частности, ее годовой оборот составляет около трех миллионов евро.

Также журналисты провели расследование, что до первого октября прошлого года в немецкий Реестр прозрачности гендиректор должна была внести имена всех бенефициаров. Однако, по неизвестным причинам, она этого не сделала. Таким образом, из-за халатности дочери Жебривского сейчас компании грозит штраф до 100 тыс. евро.

Отметим, что до сих пор DW не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснения, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности.

По данным реестров, Vital Pharma GmbH принадлежит нидерландскому холдингу FARMAK GROUP N.V., конечным бенефициаром которой является сестра Жебривского Филя. Немецкая компания входит в Украинскую группу компаний "Фармак". В то же время, нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.а r.l.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ущерб от коррупции для Украины измеряется не миллиардами, а десятками и сотнями миллиардов гривен. От нее страдает вся страна, ведь коррупция является тем тормозом, который не позволяет экономике страны развиваться.