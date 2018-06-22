У берегов Ливии были спасены более 400 мигрантов

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что береговая охрана обнаружила 301 нелегала в том числе три женщины и 46 детей из 12 разных стран к югу от Сахары. Нелегальные мигранты были на борту двух больших резиновых лодок, их двигатели перестали работать посреди моря

Позже спасатели также выловили три тела и спасли 142 незаконных мигрантов в 25 милях от столицы Ливии Триполи после того, как их лодка разорвалась посреди моря.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", канцлер Австрии Курц предложил европейским лидерам урегулировать вопросы с мигрантами на региональном уровне. По его словам, стоит наделить Агентство по контролю за внешними границами ЕС правами и механизмами борьбы с нелегальной миграцией на федеральном или региональном уровнях.