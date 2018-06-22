08:17 22.06.2018 | Общество | Новости
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У берегов Ливии были спасены более 400 мигрантов

В акватории Средиземного моря у берегов Ливии пограничники спасли две группы нелегальных иммигрантов из Африки общей численностью около 443 человек, которые плыли в Европу.

У берегов Ливии были спасены более 400 мигрантов

Об этом сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что береговая охрана обнаружила 301 нелегала в том числе три женщины и 46 детей из 12 разных стран к югу от Сахары. Нелегальные мигранты были на борту двух больших резиновых лодок, их двигатели перестали работать посреди моря

Позже спасатели также выловили три тела и спасли 142 незаконных мигрантов в 25 милях от столицы Ливии Триполи после того, как их лодка разорвалась посреди моря.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", канцлер Австрии Курц предложил европейским лидерам урегулировать вопросы с мигрантами на региональном уровне. По его словам, стоит наделить Агентство по контролю за внешними границами ЕС правами и механизмами борьбы с нелегальной миграцией на федеральном или региональном уровнях.


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