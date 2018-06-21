Германию может захлестнуть масштабная волна терактов

По словам федерального прокурора Германии Петера Франка, в июле-августе стоит ожидать возобновления террористических атак, с новыми сценариями и совершенно другим уровнем подготовки. Правоохранительные органы и спецслужбы Германии, по его словам, уже длительное время изучают угрозу подобных атак. Акцент делается на варианте с использованием биологического оружие по примеру атаки в Лондоне, где примянялся нервно-паралитеческий гель "Новичок".

Ранее в Германии задержали гражданина Туниса, у которого на квартире обнаружили 84 мг ядовитого вещества рицин, 250 металлических шариков, две бутылки с легковоспламеняющимся средством для удаления лака для ногтей, проволоку с припаянными лампочками и 950 граммов серого порошка, содержащего пиротехнические вещества с петард. Его подозревают в связях с "Братьями мусульманами".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно нанцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия на данный момент не готова выделять 2 процента от государственного ВВП на нужны НАТО. Страна в условиях постоянной экономической нестабильности и введении новых американских пошлин на металлургию вынуждена отказаться от существенных трат для НАТО.