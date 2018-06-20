17:32 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Троицком открыли восстановленный военными мост - ФОТО

В населенном пункте Троицкое Луганской области, 20 июня, состоялось открытие восстановленного моста через реку Луганка.

В Троицком открыли восстановленный военными мост - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил.

Соответствующий мост отстроили за местные средства силами Минобороны.

Отметим, что на открытии моста командующий ОС Сергей Наев пообщался с местными жителями, которые нарушили проблемные вопросы, требующие решения, и отреагировал, отдав указания подчиненным по их решению.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Секретарь Совета национальной безопасность и обороны Украина Александр Турчинов считает Керченский мост, построенный Россией, серьезной угрозой безопасности Украины.

 По словам секретаря, оккупированный Россией Крым максимально милитаризирован, благодаря мосту теперь можно оперативно перебрасывать значительные силы Сухопутных войск РФ в Крым с последующим проведением наступательных операций на юге Украины.


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