13:34 20.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты Савченко просят суд освободить ее

Адвокаты народного депутата Надежды Савченко просит Шевченковский районный города суд Киева изменить их подзашитной меру пресечения на менее суровую.

Адвокаты Савченко просят суд освободить ее

Как сказано в сообщении, пресс-службы суда, опубликованном на официальной страничке в Facebook, в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 22 июня на час дня.

Напомним, Надежду Савченко арестовали 23 марта по подозрению в организации терракта в Украине. В этот же день Савченко объявила голодовку.

Перед этим, 22 марта, парламент лишил ее неприкосновенности и одобрил ее задержание и арест.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко решила обжаловать свой арест в Европейском суде по правам человека.


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