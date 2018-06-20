Адвокаты Савченко просят суд освободить ее

Как сказано в сообщении, пресс-службы суда, опубликованном на официальной страничке в Facebook, в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 22 июня на час дня.

Напомним, Надежду Савченко арестовали 23 марта по подозрению в организации терракта в Украине. В этот же день Савченко объявила голодовку.

Перед этим, 22 марта, парламент лишил ее неприкосновенности и одобрил ее задержание и арест.

Как сообщал УРА-Информ, Савченко решила обжаловать свой арест в Европейском суде по правам человека.