Адвокаты Савченко просят суд освободить ее

Адвокаты народного депутата Надежды Савченко просит Шевченковский районный города суд Киева изменить их подзашитной меру пресечения на менее суровую.
Как сказано в сообщении, пресс-службы суда, опубликованном на официальной страничке в Facebook, в суд поступило ходатайство об изменении меры пресечения.
Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 22 июня на час дня.
Напомним, Надежду Савченко арестовали 23 марта по подозрению в организации терракта в Украине. В этот же день Савченко объявила голодовку.
Перед этим, 22 марта, парламент лишил ее неприкосновенности и одобрил ее задержание и арест.
Как сообщал УРА-Информ, Савченко решила обжаловать свой арест в Европейском суде по правам человека.