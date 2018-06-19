19:57 19.06.2018 | Общество | Новости
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Лондонский суд грозиться огромными штрафами за отказ "Газпрома" выполнять свои обязательства перед Украиной

Коммерческий суд Лондона принял решение о "заморозке" финактивов российской газовой компании-монополиста "Газпром" из-за отказа выполнения решения Стокгольмского арбитража.

Лондонский суд грозиться огромными штрафами за отказ

Об этом передает профильная пресс-служба "Нефтегаза".

В официальном уведомлении руководства российской компании сообщается, что в течение 48 часов с момента получения постановления "Газпром" должен предоставить "Нефтегазу" перечень всех своих активов стоимостью более 50 тысяч долларов США, расположенных в Англии или Уэльсе. 

В свою очередь в примечании говорится, что невыполнение условий и обязательств компании перед "Нефтегазом" будет воспринято в качестве неуважения к суду, и его ждет штраф или другие взыскания. Напомним, что несколько месяцев назад Стокгольмский арбитраж в споре по контракту по транзиту газа постановил, что ОАО "Газпром" должен выплатить НАК "Нефтегазу" 4,63 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее российский монополист " Газпром" отправил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полном отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.


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