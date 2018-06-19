12:51 19.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Хуг утверждает, что минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения

Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе не предусматривают ответный огонь даже в качестве исключения.

Хуг утверждает, что минские соглашения не предусматривают ответный огонь в качестве исключения

Любой произведенный выстрел уже является нарушением обещания не использовать вооружение, чем бы это ни оправдывалось. Об этом во вторник, 19 июня, в интервью российскому изданию "Коммерсант" заявил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг .

По его словам, нарушения режима прекращения огня на Донбассе совершаются в разное время в разных точках. При этом, Хуга заявил, что стороны публично заявили, что оставляют за собой право открывать ответный огонь.

В этих публичных заявлениях можно увидеть, что они допускают, что нарушают и готовы нарушать согласованный ими режим прекращения огня, - отметил Хуг.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Хуг заявил, что в данное время ситуация на востоке Украины очень обостренная. Увеличение числа обстрелов на Донбассе наблюдается с середины мая. Сейчас впервые с начала текущего года самая напряженная обстановка, однако, стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. При этом, на период праздников число нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет, - пояснил он.


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