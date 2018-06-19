AI-бот переиграл человека в споре - ВИДЕО

Сообщается, что в ходе двух раундов алгоритм успешно использовал информацию для ведения дебатов, не допускал грамматических ошибок и даже предвидел дальнейшие аргументы своих собеседников. В ходе пресс-конференции обсуждалась необходимость государственной поддержки космических исследований.

В итоге, только два из десяти зрителей посчитали, что эксперт из Израиля был более убедительным в своих аргументах. И сразу девять зрителей назвали победителем алгоритм IBM, который убедил их в необходимости развития телемедицины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас. Разработчики надеются, что их робот будет самостоятельно совершенствовать систему ответов, так как он будет оснащен системой ИИ.