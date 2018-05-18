Подполковника Нацгвардии приговорили к 13 лет лишению свободы

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Сотрудники контрразведки спецслужбы выяснили, что подполковник действовал в интересах работников российской ФСБ. Преступления совершались в сентябре 2014 года в Москве в ходе незарегистрированной поездки в Россию.

Следуя инструкциям кураторов, он поставлял одним из мессенджеров и электронной почтой в РФ данные, хранящие государственную тайну. Среди них была информация о силах и материалах, используемых в реализации антитеррористической операции. Работники СБУ задержали преступника в мая 2015 года по месту постоянного местонахождения его части в Харьковской области.

При попытке прибегнуть к бегству подполковник нанес телесные травмы работнику СБУ. Районный суд Харькова утвердил мужчину виновным в совершении уголовного злодеяния и определил ему наказание в виде тринадцати лет лишения свободы с ликвидацией воинского звания.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", работники Службы безопасности Украины занимаются конфискацией выпущенной партии календарей, на которых напечатана карта территории Российской Федерации со временно незаконно аннексированным Крымом.