Украинцы смогут ездить без виз в две экзотические страны

Кабинет министров Украины одобрил соглашение о взаимной отмене визовых требований между правительством Украины и Катара.
Визовый режим отменили также из Антигуа и Барбуда, которая расположена на Карибах.
Об этом сообщается на сайте украинского правительства.
Ранее Украина заключила соглашение о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина и Катар подписали соглашение о введении безвизового режима.
Кабмин утвердил проект постановления "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований" и "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований ".
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", география безвизового режима украинского государства продолжает расширяться, скоро наши граждане смогут посетить Колумбию без предоставления визовых документов.
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