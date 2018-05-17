Украинцы смогут ездить без виз в две экзотические страны

Визовый режим отменили также из Антигуа и Барбуда, которая расположена на Карибах.

Об этом сообщается на сайте украинского правительства.

Ранее Украина заключила соглашение о взаимной отмене виз с государством Антигуа и Барбуда. Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин рассказал, что Украина и Катар подписали соглашение о введении безвизового режима.

Кабмин утвердил проект постановления "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Государства Катар о взаимной отмене визовых требований" и "Об утверждении соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Антигуа и Барбуды о взаимной отмене визовых требований ".

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", география безвизового режима украинского государства продолжает расширяться, скоро наши граждане смогут посетить Колумбию без предоставления визовых документов.