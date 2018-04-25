Игорю Калетнику и не снилось: на Волынской таможне Украины - новая коррупционная история

Таможенник Петр Евтушок утверждает, что на границе действовала схема, по которой машины с товаром значились как пустые, а взятки за это оседали в карманах работников контролирующих органов. "Суммы могут колебаться от 200 до 1000 долларов за одну машину, смотря какой товар. Инспекторский состав просто запуган, ему донесли план, так называемый нелегальный план сбора этих денег, и как хочешь - в конце месяца должен сдать", - заявил главный государственный инспектор отдела по работе с персоналом Волынской таможни ГФС Петр Евтушок. Когда он узнал от коллег об этой схеме, сразу пошел к руководству, а когда те не поверили - в полицию и к журналистам. Евтушок оперирует фотографиями, подтверждающими коррупцию на пункте пропуска "Устилуг". "Начальник таможни дал указание фотографировать бусы для того, чтобы контролировать. Я за все годы такого не видел, чтобы сам начальник таможни давал такие указания", - говорит инспектор.

Напомним, что Таможенный кодекс Украины, принятие которого было инициировано народным депутатом Украины Игорем Калетником, в свое время стал эффективным инструментом противодействия контрабанде и способствовал присоединению к системе общего транзита. Тогда это позволило перекрыть большинство контрабандных потоков. Пока же на таможне не утихают коррупционные скандалы. ГФС предлагает дальнейшее совершенствование Таможенного кодекса Игоря Калетника, который в свое время провел эффективные кадровые чистки на таможне, для усиления ответственности за нарушение таможенных правил от административной до уголовной.

Источник: Новости Украины