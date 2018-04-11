В Украине в среду будет тепло, на западе пройдут дожди

Синоптики осадков не обещают, лишь в западных областях местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 18-23 градуса тепла.

В Киеве сегодня ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода будет пасмурной до самого вечера. Вместе с тем осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины в среду местами пройдет небольшой дождь, кое-где гроза. Температура воздуха ночью составит 5-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов.

На севере страны сегодня также осадков не предвидится. Ночная температура воздуха составит 4-11 градусов выше нуля. Днем столбики термометров поднимутся до 15-24 градусов.

В центре Украины без осадков. Температура воздуха ночью составит 4-11 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-23 градусов.

На востоке страны переменная облачность, однако осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов тепла. Дневная температура воздуха составит 17-22 градуса тепла.

На юге Украины сегодня сухо и тепло. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью составит 3-10 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-23 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.