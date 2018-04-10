В Харькове госпитализировано двоих после стрельбы в центре

Об этом сообщил прессе начальник Киевского отдела полиции ГУНП в Харьковской области Александр Коцар.

Инцидент начался около 16:00. По словам Коцара, в Киевское управление полиции сообщили, что улице Харькова две группы неизвестных лиц в пылу возникшего конфликта совершили перестрелку, во время которой использовали специальное средство.

Оперативно прибывшая следственно-оперативная группа установила, что действительно был вооруженный конфликт между двумя компаниями, выясняющими спорный вопрос, во время которого одна из групп использовала предмет, выстреливший резиновой пулей в сторону опоннента.

По итогам инцидента в четвертую больницу доставили двоих людей.

Коцар сообщаил, что вероятных семерых участников происшествия привезли в Киевское отделение полиции. В данный момент начато уголовное производство по статье хулиганство. Также выясняются факты, из-за чего произошла перепалка и с какого именно, огнестрельного или травматического, оружия стреляли.

По словам свидетелей, была толпа численностью в 20-25 молодых людей, спортивного телосложения, которые кричали и дрались.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Харьковской области произошло дорожно-транспортное происшествие.