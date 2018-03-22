Кур: уровень преступности в Украине выше, чем в 90-тые

По его мнению, на сегодняшний день уровень организованной преступности в стране поднялся до такой степени высоко, что он превзошел 90-ые.

В частности, Кур отметил, что справляться с ней некому, так как реальных профессионалов в правоохранительных органах осталось очень мало.

Он добавил, что оставшиеся эксперты в своем деле еле-еле справляются. Кур высказал мысль, что некому это исправлять и что никакой реформы нет.

Как сказал Кур, некому бороться с преступностью в то время, когда она упрощается до примитивизма. Сегодня она не классифицируется, не превращается в очень изысканную, сложную.

Кур заявил, что в Украине процветает самый простой бандитизм. По его словам, достаточно, чтобы у двоих людей появилось оружие, после чего можно идти грабить что угодно. Он считает, что жертвой может быть как население за двадцать долларов, так и какой-то банк за тысячу долларов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", полиция в течении первых двух месяцев 2018 года ликвидировала деятельность 60 бандформирований, а как показывает статистика , это на 42% больше сравненительно с январем и февралем прошлого года.