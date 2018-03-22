09:58 22.03.2018 | Общество | Новости
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Google разработает собственную блокчейн технологию

Американская корпорация Google создает блокчейн технологии для своего облачного бизнеса. Об этом сообщает Bloomberg.

Google разработает собственную блокчейн технологию

Отмечается, что корпорация работает над созданием цифрового реестра, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Кстати, такие возможности могут обеспечить подразделению Google конкурентное преимущество.

Ранее сообщалось, что компания покупала и инвестировала в стартапы, связанные с цифровыми реестрами.

Так, в 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса, а сейчас изучает более широкие способы для внедрения технологии, говорят источники издания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас. Разработкой нового приложения займется компания Area 120, которая реализовывает проекты для системы ПО Android.


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