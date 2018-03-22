Google разработает собственную блокчейн технологию

Отмечается, что корпорация работает над созданием цифрового реестра, который третьи лица смогут использовать для проведения и проверки транзакций. Кстати, такие возможности могут обеспечить подразделению Google конкурентное преимущество.

Ранее сообщалось, что компания покупала и инвестировала в стартапы, связанные с цифровыми реестрами.

Так, в 2016 году Google запустила для разработчиков пробную версию для тестирования блокчейн сервиса, а сейчас изучает более широкие способы для внедрения технологии, говорят источники издания.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Google работает над создание робота на основе искусственного интеллекта, который будет отвечать на сообщения в социальных сетях вместо вас. Разработкой нового приложения займется компания Area 120, которая реализовывает проекты для системы ПО Android.