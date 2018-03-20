16:30 20.03.2018 | Общество | Новости
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Молдавия отказалась от воинской службы

В Республике Молдава останется только контрактная армия. Страна откажется от призыва новобранцев на срочную службу. Об этом сообщает портал Noi.md со ссылкой на главу Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка.

Молдавия отказалась от воинской службы

Как утверждает Плахотнюк, отказ от срочной службы будет идти постепенно и займет около двух лет.

Число призванных в армию молодых людей будет сокращаться, пока молдоване абсолютно не откажутся от обязательной военной повинности. Руководство страны обещает решить все проблемы, связанные с логистикой.

Плахотнюк подчеркивает, что Молдавия планирует создать современную, более оснащенную армию, с профессиональными солдатами.

Первые массовые сокращения в армии предсказывают на период осени 2018 года. Вместо призывников воинскую службу будут проходить военные по контракту.

Как добавлет представитель Демократической Партии, в данный момент на военную службу идут только те, у кого нет возможности заплатить деньги. Он напоминает, что есть тяжелые случаи, а их нужно прекратить раз и навсегда.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации.


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