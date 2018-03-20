Молдавия отказалась от воинской службы

Как утверждает Плахотнюк, отказ от срочной службы будет идти постепенно и займет около двух лет.

Число призванных в армию молодых людей будет сокращаться, пока молдоване абсолютно не откажутся от обязательной военной повинности. Руководство страны обещает решить все проблемы, связанные с логистикой.

Плахотнюк подчеркивает, что Молдавия планирует создать современную, более оснащенную армию, с профессиональными солдатами.



Первые массовые сокращения в армии предсказывают на период осени 2018 года. Вместо призывников воинскую службу будут проходить военные по контракту.

Как добавлет представитель Демократической Партии, в данный момент на военную службу идут только те, у кого нет возможности заплатить деньги. Он напоминает, что есть тяжелые случаи, а их нужно прекратить раз и навсегда.



Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", вступила в силу ратификация изменений между Украиной и Молдавией о защите секретной информации.