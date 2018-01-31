11:22 31.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ушел из жизни первый космонавт Украины

На 68-м году жизни скоропостижно скончался первый космонавт независимой Украины Леонид Каденюк. Об этом стало известно из окружения, близкого к Леониду.

Ушел из жизни первый космонавт Украины

Как стало известно, космонавту стало плохо когда он гулял в парке Царское Село в столице. По приезду скорой помощи, жизнь Каденюку не удалось спасти.  

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репой, соей и мхом

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"ушла из жизни популярная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин. Отмечается, то смерть нагрянула к писательнице еще, 22 января, в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде.

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