Ушел из жизни первый космонавт Украины

Как стало известно, космонавту стало плохо когда он гулял в парке Царское Село в столице. По приезду скорой помощи, жизнь Каденюку не удалось спасти.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины.

Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском МТКК "Колумбия" миссии STS-87. Во время полета выполнял биологические эксперименты совместного украинского-американского опыта с тремя видами растений: репой, соей и мхом

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", ушла из жизни популярная американская писательница Урсула Кребер Ле Гуин. Отмечается, то смерть нагрянула к писательнице еще, 22 января, в возрасте 88 лет в собственном доме в Портленде.