18:32 31.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Братья Кличко поздравили украинцев с новогодними праздниками - ФОТО

Бывшие боксеры – мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир – поздравили всех с праздниками, одевшись в костюмы Деда Мороза.

Братья Кличко поздравили украинцев с новогодними праздниками - ФОТО

Видео-поздравление,  разместил в своем Instagram Владимир Кличко. Братья пожелали всем веселого Рождества и счастливого 2018 года.

Боксеры нарядились в костюмы Санта Клаусов и нацепили белые накладные бороды.

"Привет всем. Мы желаем вам счастливого Рождества и Нового 2018 года. С наилучшими пожеланиями, братья Кличко", - сказали знаменитые боксеры.

Отмечается, чтобы записать видео поздравление с наступающими праздниками Владимир Кличко привлек и своего старшего брата - Виталия. Тысячи подписчиков на странице Владимира увидели двух гламурных Дедов Морозов, которые пожелали счастливого Рождества и радостного 2018 года.

Стоит отметить, что видео знаменитые братья боксеры опубликовали только на английском языке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю. При этом президент отмечает, что никоим образом никто не посягает на давнюю традицию праздновать Рождество 7 января.

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