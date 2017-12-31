Братья Кличко поздравили украинцев с новогодними праздниками - ФОТО

Видео-поздравление, разместил в своем Instagram Владимир Кличко. Братья пожелали всем веселого Рождества и счастливого 2018 года.

Боксеры нарядились в костюмы Санта Клаусов и нацепили белые накладные бороды.

"Привет всем. Мы желаем вам счастливого Рождества и Нового 2018 года. С наилучшими пожеланиями, братья Кличко", - сказали знаменитые боксеры.

Отмечается, чтобы записать видео поздравление с наступающими праздниками Владимир Кличко привлек и своего старшего брата - Виталия. Тысячи подписчиков на странице Владимира увидели двух гламурных Дедов Морозов, которые пожелали счастливого Рождества и радостного 2018 года.

Стоит отметить, что видео знаменитые братья боксеры опубликовали только на английском языке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством Христовым по григорианскому календарю. При этом президент отмечает, что никоим образом никто не посягает на давнюю традицию праздновать Рождество 7 января.