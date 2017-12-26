14:25 26.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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19 человек за сутки погибли на дорогах Украины

Еще примерно 100 человек получили травмы в результате ДТП.

19 человек за сутки погибли на дорогах Украины

За прошлые сутки, 25-го декабря 2017 г., на автодорогах Украины погибли сразу 19 человек. Об этом в социальной сети Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

Согласно его словам – в течение суток 25.12.2017 на автодорогах нашей страны погибли аж 19 и травмированы были еще 100 человек - отметил Аброськин. С начала года в ДТП погибли около 3,6 тысячи украинцев разного возраста, еще около 34 тысяч получили травмы. Известно, что еще до этого в Министерстве внутренних дел назвали число ДТП за 11-ть месяцев - свыше 1,5 тысяч.

Как сообщал УРА-Информ, микроавтобус столкнулся с грузовиком в Полтавской области 25 декабря.

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