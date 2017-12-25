Владимир Кличко назвал украинцев и русских "братскими народами"

Спортсмен считает что украинцы и россияне - "братские народы". Он считает, что отношение между странами улучшатся. После чего каждый будет задаваться вопросом, как до такого могло дойти.

Кличко отметил, что когда в Украине перестанут стрелять, то наступит мощный экономический рывок.

"Украина - это мост между Европой и Азией, поэтому по-другому и быть не может. Нужно лишь, чтобы на востоке перестали стрелять. Как очень правильно говорят: плохой мир лучше доброй войны", - уточнил он.

При этом он добавил, что в Украине несмотря на войну, есть новые свершения. Украинцы без виз могут ездить в Европейский Союз, также разрабатывается множество реформ на пользу украинцев.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Владимира Кличко продал свой боксерский халат, в котором была зашита флешка с прогнозом на бой с Энтони Джошуа от украинца на поединок. Халат боксера был оценен и продан за 215 тысяч долларов, а это 160 тысяч фунтов. Кто стал владельцем вещи, не сообщается.