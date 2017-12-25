20:52 25.12.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Луганской области восстановили энергоснабжение

Несколько дней назад люди на подконтрольной Украине территории Луганской области остались без света. Однако по состоянию на понедельник, 25 декабря, электроснабжение восстановлено практически всем потребителям.

В Луганской области восстановили энергоснабжение

Об этом сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения".

Как отметили работники спецоперации, оставался частично обесточен один населенный пункт - село Ракитивка на территории обслуживания Кременского РЭС (13 абонентов). Кроме того, из-за непогоды вечером 24 декабря без света находилось почти 2,5 тысячи абонентов на территориях Лисичанского, Новопсковского, Счастьенский и Рубежанского районов электрических сетей.

В пресс-службе также говорится о том, что почти все они были запитаны в течение вчерашнего дня. Однако, в результате объявленного штормового предупреждения на сегодня, 25 декабря, могут возникнуть новые проблемы с электропитанием в населенных пунктах.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", по итогам обстрела окраин прифронтового н.п. Авдеевка, часть города лишилась света. Пострадавших среди мирных жителей не было. 

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