На Кировоградщине 23 дома не отапливаются по причине аварии

Такие данные в рамках совещания в ОГА передала глава департамента ЖКХ облгосадминистрации Ольга Довжук. Согласно ее словам – власть уже обеспечила стабильное прохождение регионом сезона отопления. Сейчас все 386 местных котельных функционируют нормально.

Отопление сейчас есть во всех больницах, всех детсадах и школах. Однако по причине аварии три детсада, а также 23 жилых дома не отапливаются. В частности, отопление отсутствует в двух детсадах Светловодска и в 16-ти жилых домах.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопление уже есть в 95 процентах жилых домов.