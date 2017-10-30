13:34 30.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177648:mysnichenko

На Кировоградщине 23 дома не отапливаются по причине аварии

На Кировоградщине на данный момент три детсада, а также 23 жилых дома не отапливаются.

На Кировоградщине 23 дома не отапливаются по причине аварии

Такие данные в рамках совещания в ОГА передала глава департамента ЖКХ облгосадминистрации Ольга Довжук. Согласно ее словам – власть уже обеспечила стабильное прохождение регионом сезона отопления. Сейчас все 386 местных котельных функционируют нормально.

Отопление сейчас есть во всех больницах, всех детсадах и школах. Однако по причине аварии три детсада, а также 23 жилых дома не отапливаются. В частности, отопление отсутствует в двух детсадах Светловодска и в 16-ти жилых домах.

Как сообщал УРА-Информ, в столице отопление уже есть в 95 процентах жилых домов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив