На Донбассе в лесополосе нашли десять тыс. патронов и взрывчатку - ФОТО

По информации полицейских, схрон был спрятан в лесополосе Мангушского района неподалеку от автодороги и замаскирован под травой и листьями.

Полицейские выкопали 12 гранат, 11 запалов к ним, тротиловую шашку весом 200 г и 15 ящиков и канистру, заполненные патронами. Всего десять тыс. патронов к автоматическому оружию.

Все изъятое направлено на экспертизу. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире. Как выяснили правоохранители, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа. В часности, когда она убирала в доме, то наткнулась на опасную находку.