15:26 23.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100177013:nastya

На Донбассе в лесополосе нашли десять тыс. патронов и взрывчатку - ФОТО

Возле села Портовское сотрудники полиции обнаружили крупный тайник боеприпасов. Об этом сообщает управлении Нацполиции в Донецкой области.

На Донбассе в лесополосе нашли десять тыс. патронов и взрывчатку - ФОТО

По информации полицейских, схрон был спрятан в лесополосе Мангушского района неподалеку от автодороги и замаскирован под травой и листьями.

Полицейские выкопали 12 гранат, 11 запалов к ним, тротиловую шашку весом 200 г и 15 ящиков и канистру, заполненные патронами. Всего десять тыс. патронов к автоматическому оружию.

Все изъятое направлено на экспертизу. В данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства УК Украины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире. Как выяснили правоохранители, женщина пришла навести порядок в квартире своего племянника, который умер в конце августа. В часности, когда она убирала в доме, то наткнулась на опасную находку.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив