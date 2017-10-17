18:24 17.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье назвали недавний ураган чрезвычайной ситуацией местного уровня

Ураган на Закарпатье, по итогам которого пострадали 25 населенных пунктов, уже назвали чрезвычайной ситуацией.

На Закарпатье назвали недавний ураган чрезвычайной ситуацией местного уровня

Так, ураган назвали чрезвычайной ситуацией природного характера, а также ЧС регионального уровня. Про это говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА. Госслужба страны по ЧС уже сделала свое заключение касательно урагана на Закарпатье 17-18 сентября.

Ураган был признан чрезвычайной ситуацией, правда, регионального уровня. Убытки от него составили 130,7 миллиона гривен. Сделанное заключение позволило получить деньги для устранения последствий непогоды.

Как сообщал УРА-Информ, в Ирландии кастет число жертв урагана под названием "Офелия".


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