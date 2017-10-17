На Закарпатье назвали недавний ураган чрезвычайной ситуацией местного уровня

Так, ураган назвали чрезвычайной ситуацией природного характера, а также ЧС регионального уровня. Про это говорится в сообщении пресс-службы Закарпатской ОГА. Госслужба страны по ЧС уже сделала свое заключение касательно урагана на Закарпатье 17-18 сентября.

Ураган был признан чрезвычайной ситуацией, правда, регионального уровня. Убытки от него составили 130,7 миллиона гривен. Сделанное заключение позволило получить деньги для устранения последствий непогоды.

Как сообщал УРА-Информ, в Ирландии кастет число жертв урагана под названием "Офелия".