Британский совет совместно с МОН разработали новую программу подготовки учителей английского языка

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что этот проект должен стать системообразующим для дальнейшего развития как образования учителей английского языка, так и педагогического образования в целом.

"Мы благодарны нашим партнерам и друзьям Украины - Британскому совету - за системную поддержку образования в нашей стране", - заявила Гриневич.

Отмечается, что занятия ведутся исключительно на английском, а время обучения сбалансировано между теорией и практикой.

На практическую подготовку учителей выделяется 510 часов учебного времени. На бакалавриате начиная с 3-4 семестра будущие учителя посещают так называемую практику управляемого наблюдения.

Они в пределах реального учебного процесса наблюдают за использованием методик учителем раз в две недели и имеют возможность получить консультацию от практикующих педагогов.

"Невозможно научить будущего учителя, если вуз на обучение методикам выделяет только 4 процентов времени, а именно такая ситуация в большинстве украинских университетов сегодня", - подчеркнула министр.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", украинские депутаты ответили, что знание государственного языка является обязательным для дальнейшей интеграции в общество. Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.