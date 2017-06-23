Пожар в лондонской многоэтажке спровоцировал холодильник

Пожар в лондонской многоэтажке Grenfell Tower начался из-за возгорания холодильника.
Об этом сообщает ВВС.
В полиции также сообщили, что внешняя обшивка здания не прошла проверку безопасности. Таким образом, правоохранители должны решить, будут ли они предъявлять обвинение в непредумышленном убийстве.
Напомним, пожар в многоквартирном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня и продолжался более суток. В результате 24-этажный дом почти полностью выгорел.
Ранее УРА-Информ сообщал, что 79 человек считаются погибшими и пропавшими без вести после пожара.