11:37 20.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Из Одессы пытались вывезти оборудование на миллион евро

Глава предприятия предпринял попытку вывоза из н.п. Одесса медоборудования примерно на миллион евро.

Из Одессы пытались вывезти оборудование на миллион евро

Так, была попытка вывоза из Одесчины эндоскопической системы, которая стоит около миллиона евро. Система ранее была ввезена в нашу страну украинским предприятием и помещена на склад – примерно три года назад. Про это сегодня рассказали в ГФС Одесчины.

По словам главы предприятия – из-за того, что невозможно это изделие продать в Украине он собирался отправить его в Великобританию. Было показано соглашение про готовность этот товар принять. В итоге оказалось, что на договоре – поддельная подпись.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Черновицкой области выявили незаконный ввоз шуб из Турции.


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