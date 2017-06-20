Из Одессы пытались вывезти оборудование на миллион евро

Так, была попытка вывоза из Одесчины эндоскопической системы, которая стоит около миллиона евро. Система ранее была ввезена в нашу страну украинским предприятием и помещена на склад – примерно три года назад. Про это сегодня рассказали в ГФС Одесчины.

По словам главы предприятия – из-за того, что невозможно это изделие продать в Украине он собирался отправить его в Великобританию. Было показано соглашение про готовность этот товар принять. В итоге оказалось, что на договоре – поддельная подпись.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в Черновицкой области выявили незаконный ввоз шуб из Турции.