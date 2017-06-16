Адвокаты просят суд признать Януковича потерпевшим - ВИДЕО

По словам адвокат Виталия Сердюка Янукович является потерпевшим, поскольку на его жизнь покушались. Кроме того, адвокаты заверили, что в Украине не может быть обеспечена его безопасность.
В свою очередь обвинение настаивает на том, что заявление о покушении на Януковича не имеет отношения к рассматриванию данного дела.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГПУ обвиняет Януковича в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, Государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, а также Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.