10:16 16.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Адвокаты просят суд признать Януковича потерпевшим - ВИДЕО

В Оболонском районном суде города Киева в пятницу, 16 июня, продолдилось подготовительное заседание по делу об обвинении бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Адвокаты просят суд признать Януковича потерпевшим - ВИДЕО

На сегодняшнем заседании защитники Януковича Виталий Сердюк и Игорь Федоренко оглашают свои очередные заявления. Они просят суд признать из подзащитного потерпевшим.

По словам адвокат Виталия Сердюка Янукович является потерпевшим, поскольку на его жизнь покушались. Кроме того, адвокаты заверили, что в Украине не может быть обеспечена его безопасность.

В свою очередь обвинение настаивает на том, что заявление о покушении на Януковича не имеет отношения к рассматриванию данного дела.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ГПУ обвиняет Януковича в совершении преступлений, предусмотренных статьями Уголовного Кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет, Государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет, а также Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.


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