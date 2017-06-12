С начала года в Украине составлено 20 тысяч протоколов на пьяных водителей

Таким образом, патрульными было составлено примерно 20-ть тысяч протоколов – за управление транспортом в пьяном состоянии. В процессе брифинга данные сведения сегодня распространил А. Белошицкий – представитель отдела патрульной полиции.

Согласно его словам – в течение 2017-го года успели составить около 20-ти тысяч протоколов – за управление авто в состоянии опьянения. И это при том, что за такое нарушение теперь придется платить более высокие штрафы, число нарушений подобного рода только растет.

Как сообщал УРА-Информ, 70 автодорожных полицейских приступили к службе 12-го июня.