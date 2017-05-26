Боевики обстреляли больницу в Красногоровке

В четверг вечером, 25 мая, боевики в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка.
Противник стрелял из запрещенного минскими договоренностями оружие крупного калибра. Несколько боеприпасов разорвались возле местной больницы.
Как сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции, в ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов. К счастью никто из больных и персонала не пострадал.
При этом, по данным штаба, несколько снарядов также разорвались и возле жилых домов.
Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации считают, что такие преступления говорят о грубых нарушениях Минских договоренностей.
Напомним, Как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения антитеррористической операции 25 мая ранены четыре украинских военнослужащих.