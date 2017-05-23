17:40 23.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов"

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил информацию о том, что сегодня боевики из "Градов" обстреляли старую часть Авдеевки.

Боевики обстреляли Авдеевку из

В сообщении также говорится, что на улице Лермонтова мужчина получил ранения.

Сообщается, что снаряды попали в дом на ул.Колосова, 96. К счастью, в доме никто пострадал. А вот на ул.Лермонтова, 45, ранения в голову получил человек.

Отмечается, что на месте обстрелов работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.

Ранее УРА-Информ сообщал, что обстрелы в зоне АТО со стороны боевиков продолжаются.


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