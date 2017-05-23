Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов"

Заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил информацию о том, что сегодня боевики из "Градов" обстреляли старую часть Авдеевки.
В сообщении также говорится, что на улице Лермонтова мужчина получил ранения.
Сообщается, что снаряды попали в дом на ул.Колосова, 96. К счастью, в доме никто пострадал. А вот на ул.Лермонтова, 45, ранения в голову получил человек.
Отмечается, что на месте обстрелов работает следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции.
Ранее УРА-Информ сообщал, что обстрелы в зоне АТО со стороны боевиков продолжаются.