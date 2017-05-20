Террористы мешают восстановлению инфраструктуры Донбасса

Так, в ОРДО постоянно пытаются мешать ведению работ по восстановлению около разграничительной линии. Эти сведения распространили в СЦКК – отмечают в штабе АТО.

Несмотря на множество просьб от украинской стороны касательно необходимости содействия в вопросе восстановления и гарантий безопасности работников, подконтрольные РФ представители ОРДО постоянно блокируют проведение таких работ. Например – на фенольном заводе Донетчины нужно выполнить работы усиления противоаварийной защиты на дамбе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко сообщал про то, что блокада на Донбассе дискредитирует нашу страну.