12:19 20.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы мешают восстановлению инфраструктуры Донбасса

Представители ОРДО на востоке постоянно пытаются мешать ходу восстановительной деятельности на Донбассе.

Террористы мешают восстановлению инфраструктуры Донбасса

Так, в ОРДО постоянно пытаются мешать ведению работ по восстановлению около разграничительной линии. Эти сведения распространили в СЦКК – отмечают в штабе АТО.

Несмотря на множество просьб от украинской стороны касательно необходимости содействия в вопросе восстановления и гарантий безопасности работников, подконтрольные РФ представители ОРДО постоянно блокируют проведение таких работ. Например – на фенольном заводе Донетчины нужно выполнить работы усиления противоаварийной защиты на дамбе.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко сообщал про то, что блокада на Донбассе дискредитирует нашу страну.


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